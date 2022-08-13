Флик о ЧМ-2022: «В Катаре нарушаются права человека, отношение к гомосексуалам неприемлемо. Этот чемпионат не для обычного болельщика»

Тренер сборной Германии Ханси Флик недоволен ситуацией с правами человека в Катаре.

«У меня много знакомых, которые хотели бы поехать в Катар, но по разным причинам не поедут. Потому что цены для них неподъемны, потому что ситуация с отношением к гомосексуалам неприемлема, потому что там нарушаются права человека, потому что там нет вовлечения меньшинств.

Футбол должен быть у всех. Вот почему я говорю, что этот чемпионат мира не для обычного болельщика.

Мы много общались, чтобы как можно лучше проинформировать игроков команды. Мы снова соберемся в сентябре и обсудим, что мы можем и хотим сделать, возможно, вместе с другими странами и командами.

Очень жаль, что этот турнир, по сути, не будет чемпионатом мира для болельщиков», – заявил Флик.

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