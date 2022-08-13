Гол ЦСКА в ворота «Зенита» отменили из-за офсайда после ВАР

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Гол ЦСКА в ворота «Зенита» отменен из-за офсайда.

На 80-й минуте матча Мир РПЛ армейцы забили второй мяч. Хорхе Карраскаль ворвался в штрафную, обманул Деяна Ловрена и Арсена Адамова и остался с глазу на глаз с голкипером Михаилом Кержаковым.

Вратарь парировал удар колумбийца ногой, мяч снова отскочил к Карраскалю. Игрок ЦСКА откатил набежавшему из глубины Никите Ермакову, а тот точно пробил в нижний угол.

Однако бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном после консультации с ВАР усмотрела офсайд по ходу развития атаки и отменила взятие ворот. Спустя 5 минут после эпизода забил уже «Зенит», сделав счет 2:1.

Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»  

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