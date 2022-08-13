Гол ЦСКА в ворота «Зенита» отменили из-за офсайда после ВАР

Гол ЦСКА в ворота отменен из-за офсайда.

На 80-й минуте матча Мир РПЛ армейцы забили второй мяч. Хорхе Карраскаль ворвался в штрафную, обманул и и остался с глазу на глаз с голкипером .

Вратарь парировал удар колумбийца ногой, мяч снова отскочил к Карраскалю. Игрок ЦСКА откатил набежавшему из глубины , а тот точно пробил в нижний угол.

Однако бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном после консультации с ВАР усмотрела офсайд по ходу развития атаки и отменила взятие ворот. Спустя 5 минут после эпизода забил уже «Зенит», сделав счет 2:1.

Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»