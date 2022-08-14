Хаддад Майя выиграла седьмой подряд матч против топ-20 и вышла в крупнейший финал в карьере

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Бразильянка Беатрис Хаддад Майя в полуфинале турнира WTA 1000 в Торонто обыграла 14-ю ракетку мира Каролину Плишкову – 6:4, 7:6.

Хаддад Майя одержала 10-ю победу над соперницей из топ-20 в карьере и четвертую – в Торонто. Она выиграла у теннисисток двадцатки семь матчей подряд.

26-летняя бразильянка вышла в четвертый финал в карьере и третий – в этом сезоне. Ранее она не доходила до финала на уровне выше WTA 250. На ее счету два титула, оба выиграны в этом году.

После турнира в Торонто Хаддад Майя станет либо 16-й ракеткой мира, либо 14-й (если выиграет титул).

В финале она встретится с Симоной Халеп.

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