Миранчука заменили на Влашича в перерыве. У Алексея гол при одном ударе, 16 касаний и 73% точных пасов 

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Алексей Миранчук был заменен в перерыве матча «Монца»«Торино».

Вместо 26-летнего хавбека на поле появился Никола Влашич. В первом тайме Миранчук забил дебютный гол за «Торино» при одном ударе. 

Также Алексей сделал 3 передачи под удар (лучший в первом тайме), 16 раз коснулся мяча (меньше всех в команде в первом тайме), у него 73% точных передач (8/11), 100% точность передач в финальной трети (4/4), 2 из 3 выигранных единоборств и 1 отбор.

Миранчук перешел в «Торино» 11 августа на правах аренды из «Аталанты». У туринцев есть право выкупа игрока. Подробную статистику российского хавбека можно найти здесь

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