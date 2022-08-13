UFC Сан-Диего: Вера против Круза, Кларк против Мурзаканова и другие бои

В ночь на 14 августа в Сан-Диего (Калифорния) состоится турнир UFC on ESPN 41, где в главном событии встретятся бойцы легчайшего дивизиона Марлон Вера (20-7-1) и (24-3).

В со-главном поединке турнира подерутся Нейт Ландвер (15-4) и Давид Онама (11-1).

Другие бои главного карда:

• Язмин Ауреги (8-0) – Ясмин Лусиндо (11-4);

• Дэвин Кларк (13-6) – Азамат Мурзаканов (11-0);

• Присцила Качоэйра (11-4) – Ариани Липски (14-7);

• Бруно Сильва (22-7) – Джеральд Мершарт (33-15).

Главные бои турнира начнутся 14 августа в 02:00 по московскому времени.

Взвешивание UFC Сан-Диего: Вера тяжелее Круза, Кларк – Мурзаканова