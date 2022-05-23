«Ман Сити» выиграл АПЛ, Дзюба ушел из «Зенита», «Милан» взял скудетто, Ферстаппен победил в Испании, Карацев вылетел с «Ролан Гаррос», 4 очка Кучерова и другие новости

1. Драматичная развязка в АПЛ: «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии в 8-й раз, проигрывая «Астон Вилле» 0:2 к 76-й минуте и забив 3 мяча за 5 минут. «Ливерпуль», победивший «Вулвс», занял 2-е место, отстав на 1 очко.

Это 4-я победа «Сити» в АПЛ за 5 лет, а Пеп Гвардиола выиграл 11-й трофей за 6 лет в клубе – и 32-й трофей в тренерской карьере. Кроме того, Пеп обошел Моуринью и Венгера по победам в АПЛ, больше титулов лишь у Фергюсона – 13.

«МЮ» сыграет в Лиге Европы, завершив сезон на 6-м месте. «Вест Хэм» – в Лиге конференций. Также в ЛЕ выступит «Арсенал», а вот «Тоттенхэм» вышел в Лигу чемпионов. «Лидс» остался в Премьер-лиге, «Бернли» вылетел в Чемпионшип.

2. «Зенит» объявил об уходе Артема Дзюбы. Нападающий играл за клуб с 2015-го. Сам Дзюба попрощался с «Зенитом» видео с Дедпулом.

3. «Милан» стал чемпионом Италии спустя 11 лет. В решающем матче сезона команда Стефано Пиоли разгромила «Сассуоло» (3:0): Жиру сделал дубль, у Леау три голевых паса. «Интер» также крупно победил «Сампдорию» (3:0) и закончил сезон на 2-м месте. «Кальяри» вылетел из Серии А, не обыграв уже вылетевшую «Венецию».

4. В первый день «Ролан Гаррос» россиянин Карен Хачанов прошел Нуно Боржеса, а Аслан Карацев проиграл 154-й ракетке мира Камило Уго Карабелли. Андрей Кузнецов уступил Диего Шварцману, Павел Котов дебютировал на «Большом шлеме» поражением от Ботика ван де Зандшульпа.

Варвара Грачева вышла во второй круг «Ролан Гаррос», отыграв подачу на матч у Астры Шармы. Анастасия Гасанова попала в сетку как лаки-лузер и уступила Мари Бузковой. Шестая ракетка мира Онс Жабер проиграла Магде Линнет, №10 Гарбинье Мугуруса – Кайе Канепи.

5. Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Испании, Перес – 2-й, Расселл – 3-й. Лидировавший в чемпионате и гонке Шарль Леклер из «Феррари» сошел из-за технических проблем. Льюис Хэмилтон столкнулся с Кевином Магнуссеном на первом круге, но сумел финишировать пятым и был признан гонщиком дня.

Ферстаппен стал лидером «Формулы-1», а «Ред Булл» возглавил Кубок конструкторов.

6. Кубок Стэнли. «Тампа» разобралась с «Флоридой» (5:1) и повела 3-0 в серии. Андрей Василевский отразил 34 броска «Пантерс» из 35 и стал 1-й звездой матча. Никита Кучеров набрал 4 (1+3) очка и был признан 2-й звездой.

«Рейнджерс» сократили отставание в серии с «Каролиной» (1-2), «Эдмонтон» лидирует 2-1 против «Калгари».

7. «Барселона» в заключительном матче сезона проиграла «Вильярреалу» дома (0:2) – впервые с 2008 года. У «Барсы» 68 голов в этой Ла Лиге – ее худший результат с 2004 года. А «Реал» впервые выиграл Ла Лигу с отрывом в 13 очков.

«Вильярреал» сыграет в Лиге конференций, «Гранада» вылетела из Ла Лиги, а «Мальорка» и «Кадис» спаслись.

8. НБА. Плей-офф. Финал Запада. «Голден Стэйт» в шаге от победы в серии с «Далласом» (3-0).

9. ЧМ по хоккею 2022. Швеция забила 7 голов Норвегии, Казахстан проиграл Германии, Латвия победила Великобританию.

10. Все руководство РФС выступает против расширения РПЛ, сообщает «РБ Спорт».

11. «Реал» не подпишет игрока топ-уровня в атаку после отказа Килиана Мбаппе. Клуб считает, что Винисиус и Родриго станут звездами.

12. Константин Генич и Георгий Черданцев прокомментируют финал Лиги чемпионов на «Матч ТВ».

13. «Зенит» заработает 143,75 млн рублей от ТВ-контракта в этом сезоне, «Динамо» – 133,75, ЦСКА – 123,75, «Спартак» – 98,75 млн.

14. Единая лига ВТБ. Финал. ЦСКА повел 2-0 в серии с «Зенитом».

15. Фанаты «ПСЖ» оскорбляли «Реал», скандируя «Puta Madrid» во время объявления о продлении контракта Мбаппе.

16. Нападающий Йордан Ларссон заявил, что не хочет возвращаться в «Спартак» в нынешней ситуации.

17. «ПСЖ» уволил Леонардо и назначил Луиша Кампуша спортивным директором, пишет RMC Sport. По данным источника, клуб также ищет замену Маурисио Почеттино.

18. Российско-украинский состав NAVI занял второе место на топ-турнире по CS:GO и заработал 150 тысяч долларов.

Цитаты дня.

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