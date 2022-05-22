Биксант Лизаразю: «Мбаппе поставил на колени государство и самый большой клуб мира. За всю историю футбола не видел такого»

высказался о решении остаться в «ПСЖ».

«Клан Мбаппе вел переговоры с двумя клубами [«Реалом» и «ПСЖ»]. Есть ощущение, что он поставил их на колени.

За всю историю футбола я никогда не видел игрока, поставившего на колени государство и самый большой клуб мира», – сказал бывший защитник сборной Франции в эфире Telefoot.

Мбаппе остался в «ПСЖ» – еще на 3 года. Отбили у «Реала», соблазнили огромной зарплатой и бонусом за подписание

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