Гвардиола выиграл 32-й трофей в тренерской карьере и 11-й – за 6 лет в «Ман Сити»

выиграл 32-й трофей в тренерской карьере.

под его руководством стал чемпионом Англии.

Испанский специалист ранее выиграл 14 трофеев, возглавляя «Барселону», затем стал обладателем еще 7 титулов, когда был главным тренером «Баварии».

С английским клубом Гвардиола выиграл 11-й титул.

Каталонец в четвертый раз стал чемпионом Англии с «горожанами» – ранее он занимал первое место в сезонах-2017/18, 2018/19 и 2020/21.

Также Пеп выиграл с «Манчестер Сити» четыре Кубка английской лиги, два Суперкубка Англии и один Кубок Англии.

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