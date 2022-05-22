Единая лига ВТБ. Финал. ЦСКА примет «Зенит» во 2-м матче серии

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В воскресенье, 22 мая, в Москве местный ЦСКА примет санкт-петербургский «Зенит» во втором матче финальной серии Единой лиги ВТБ.

В первой встрече армейцы одержали уверенную победу со счетом 83:59.

Единая лига ВТБ

Плей-офф

Финал (до четырех побед)

Второй матч

ЦСКА – Зенит
Дата проведения
22 мая, 14.00, «Мегаспорт»
Онлайн матча

ЦСКА ведет в серии – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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