Единая лига ВТБ. Финал. ЦСКА примет «Зенит» во 2-м матче серии

В воскресенье, 22 мая, в Москве местный ЦСКА примет санкт-петербургский «Зенит» во втором матче финальной серии Единой лиги ВТБ.
В первой встрече армейцы одержали уверенную победу со счетом 83:59.
Единая лига ВТБ
Плей-офф
Финал (до четырех побед)
Второй матч
- Дата проведения
- 22 мая, 14.00, «Мегаспорт»
ЦСКА ведет в серии – 1-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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