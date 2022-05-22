Единая лига ВТБ. Финал. ЦСКА примет «Зенит» во 2-м матче серии

В воскресенье, 22 мая, в Москве местный ЦСКА примет санкт-петербургский во втором матче финальной серии Единой лиги ВТБ.

В первой встрече армейцы одержали уверенную победу со счетом 83:59.

лига ВТБ

Плей-офф

Финал (до четырех побед)

Второй матч

ЦСКА ведет в серии – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Финальная серия Единой лиги стартовала с будничной победы ЦСКА. Но в этот раз все должно быть интереснее

Полуфиналы Единой лиги — ожидания и реальность

«Очень много достается от отца»: Александр Мальцев — о переходе из ЦСКА в «Химки» и игре под руководством папы