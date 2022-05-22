«Гранада» вылетела из Ла Лиги, «Мальорка» и «Кадис» остались

вылетела из Ла Лиги по итогам сезона.

Команда, которую с апреля тренирует , в 38-м туре сыграла вничью с (0:0) и опустилась на 18-е место, набрав 38 очков.

После заключительного тура «Гранаду» опередили и , которые подходили к последним матчам сезона, находясь ниже в таблице.

«Мальорка» в гостях обыграла «Осасуну» и поднялась на 16-е место, а «Кадис» благодаря победе над финишировал 17-м. «Гранаду» они опередили на одно очко.

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