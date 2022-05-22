«Гранада» вылетела из Ла Лиги, «Мальорка» и «Кадис» остались

«Гранада» вылетела из Ла Лиги по итогам сезона.
Команда, которую с апреля тренирует Айтор Каранка, в 38-м туре сыграла вничью с «Эспаньолом» (0:0) и опустилась на 18-е место, набрав 38 очков.
После заключительного тура «Гранаду» опередили «Мальорка» и «Кадис», которые подходили к последним матчам сезона, находясь ниже в таблице.
«Мальорка» в гостях обыграла «Осасуну» и поднялась на 16-е место, а «Кадис» благодаря победе над «Алавесом» финишировал 17-м. «Гранаду» они опередили на одно очко.
Футбольная 3D-игра! Забивайте штрафные и перемещайтесь по планетам