«Зенит» объявил об уходе Дзюбы. Артем играл за клуб с 2015-го

объявил об уходе Артема Дзюбы.

«Зенит» благодарит Артема Дзюбу за годы, проведенные в Петербурге. Нападающий продолжит карьеру в новом клубе.

присоединился к «Зениту» 1 июля 2015 года. За семь лет он провел в составе сине-бело-голубых 249 матчей, забил 108 мячей и сделал 71 результативную передачу, установив множество рекордов.

Вместе с «Зенитом» он четырежды выиграл российскую Премьер-лигу, два Кубка и четыре Суперкубка страны.

Артем Дзюба – лучший бомбардир в истории чемпионатов России, второй в списке лучших бомбардиров за всю историю клуба, один из лучших бомбардиров российских клубов в еврокубках, лучший российский бомбардир в Лиге чемпионов, двукратный лучший бомбардир сезона в РПЛ, двукратный лучший ассистент сезона в РПЛ, двукратный обладатель приза «Лучший футболист сезона» по версии РФС.

Футбольный клуб «Зенит» благодарит Артема Дзюбу за яркую игру, невероятную самоотдачу, за голы, передачи, рекорды и за наши общие победы!

Спасибо за все, Артем!» – говорится в сообщении клуба.

Ранее 33-летний футболист попрощался с петербуржцами видео с Дедпулом.

Фото: сайт «Зенита»

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