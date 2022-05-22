Генич и Черданцев прокомментируют финал Лиги чемпионов на «Матч ТВ»

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Стало известно, кто прокомментирует финал Лиги чемпионов на «Матч ТВ».

«Финал Лиги чемпионов будет комментировать Константин Генич», – сообщил Денис Казанский в эфире «Коммент.Live».

«Но не один, а с Георгием Черданцевым. Как узнал? Из расписания.

Правда, я, когда еще финал должен был пройти в Петербурге, как-то сказал, что после третьего финала, если мне его дадут, можно заканчивать карьеру. Вот что теперь делать?» – сказал Генич.

В решающем матче Лиги чемпионов сыграют «Ливерпуль» и «Реал». Матч состоится 28 мая в 22:00 по московскому времени.

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