Генич и Черданцев прокомментируют финал Лиги чемпионов на «Матч ТВ»

Стало известно, кто прокомментирует финал Лиги чемпионов на «Матч ТВ».
«Финал Лиги чемпионов будет комментировать Константин Генич», – сообщил Денис Казанский в эфире «Коммент.Live».
«Но не один, а с Георгием Черданцевым. Как узнал? Из расписания.
Правда, я, когда еще финал должен был пройти в Петербурге, как-то сказал, что после третьего финала, если мне его дадут, можно заканчивать карьеру. Вот что теперь делать?» – сказал Генич.
В решающем матче Лиги чемпионов сыграют «Ливерпуль» и «Реал». Матч состоится 28 мая в 22:00 по московскому времени.
«Меня даже жена ругает: «Никогда не говори ничего заранее». Мы позвонили Черданцеву сразу после «Реал» – «Сити»
Футбольная 3D-игра! Забивайте штрафные и перемещайтесь по планетам