Фанаты «ПСЖ» оскорбляли «Реал», скандируя «Puta Madrid» во время объявления о продлении контракта Мбаппе

Болельщики «ПСЖ» оскорбляли «Реал» после объявления о продлении контракта .

Во время выступления президента «ПСЖ» , сообщившего о том, что Мбаппе остается в клубе, фанаты парижан начали скандировать «Puta Madrid».

Из-за происходящего Аль-Хелайфи и Мбаппе взяли паузу и с улыбкой ждали, когда болельщики закончат.

До продления контракта с «ПСЖ» сообщалось, что Килиан близок к переходу «Реал».

Мбаппе остался в «ПСЖ» – еще на 3 года. Отбили у «Реала», соблазнили огромной зарплатой и бонусом за подписание

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