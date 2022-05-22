«Зенит» заработает 143,75 млн рублей от ТВ-контракта в этом сезоне, «Динамо» – 133,75, ЦСКА – 123,75, «Спартак» – 98,75 млн

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Стали известны доходы клубов РПЛ от реализации ТВ-прав в этом сезоне.

1,7 млрд рублей командам от реализации ТВ-контракта РПЛ и холдинга «Матч» были распределены после завершения сезона и определения итоговых позиций.

Сейчас 40% денег по контракту распределяется по спортивному принципу в зависимости от места в таблице, еще 60% – в равных долях между клубами.

Каждая команда РПЛ получит 63,75 млн рублей общих выплат. Далее средства распределялись в зависимости от позиции по итогам сезона.

Таким образом, чемпион России «Зенит» заработает 143,75 млн рублей – 63,75 млн общих выплат и 80 млн за первое место.

Доходы клубов РПЛ от ТВ-контракта в сезоне-2021/22:

1. «Зенит» – 143,75 млн рублей (63,75+80);

2. «Сочи» – 138,75 (+75);

3. «Динамо» – 133,75 (+70);

4. «Краснодар» – 128,75 (+65);

5. ЦСКА – 123,75 (+60);

6. «Локомотив» – 118,75 (+55);

7. «Ахмат» – 113,75 (+50);

8. «Крылья Советов» – 108,75 (+45);

9. «Ростов» – 103,75 (+40);

10. «Спартак» – 98,75 (+35);

11. «Нижний Новгород» – 93,75 (+30);

12. «Урал» – 88,75 (+25);

13. «Химки» – 83,75 (+20);

14. «Уфа» – 78,75 (+15);

15. «Рубин» – 73,75 (+10);

16. «Арсенал» – 68,75 (+5).

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