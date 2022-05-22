«Зенит» заработает 143,75 млн рублей от ТВ-контракта в этом сезоне, «Динамо» – 133,75, ЦСКА – 123,75, «Спартак» – 98,75 млн

Стали известны доходы клубов РПЛ от реализации ТВ-прав в этом сезоне.
1,7 млрд рублей командам от реализации ТВ-контракта РПЛ и холдинга «Матч» были распределены после завершения сезона и определения итоговых позиций.
Сейчас 40% денег по контракту распределяется по спортивному принципу в зависимости от места в таблице, еще 60% – в равных долях между клубами.
Каждая команда РПЛ получит 63,75 млн рублей общих выплат. Далее средства распределялись в зависимости от позиции по итогам сезона.
Таким образом, чемпион России «Зенит» заработает 143,75 млн рублей – 63,75 млн общих выплат и 80 млн за первое место.
Доходы клубов РПЛ от ТВ-контракта в сезоне-2021/22:
1. «Зенит» – 143,75 млн рублей (63,75+80);
2. «Сочи» – 138,75 (+75);
3. «Динамо» – 133,75 (+70);
4. «Краснодар» – 128,75 (+65);
5. ЦСКА – 123,75 (+60);
6. «Локомотив» – 118,75 (+55);
7. «Ахмат» – 113,75 (+50);
8. «Крылья Советов» – 108,75 (+45);
9. «Ростов» – 103,75 (+40);
10. «Спартак» – 98,75 (+35);
11. «Нижний Новгород» – 93,75 (+30);
12. «Урал» – 88,75 (+25);
13. «Химки» – 83,75 (+20);
14. «Уфа» – 78,75 (+15);
15. «Рубин» – 73,75 (+10);
16. «Арсенал» – 68,75 (+5).
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