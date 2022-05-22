Ларссон о «Спартаке»: «Не хочу возвращаться, если ситуация на Украине не изменится»

заявил, что не хочет возвращаться в «Спартак» в нынешней ситуации.

Сейчас форвард выступает за на правах аренды.

– Посмотрим. Мне нужно выяснить, что происходит в России. Будут варианты с другими клубами и так далее. Пока сложно что-то сказать.

– Есть ли срок, к которому вы бы хотели определиться с будущим?

– Да, если бы у меня был выбор, то я бы хотел, чтобы оно было известно уже сейчас. Но это не в моих руках.

Нужно принимать все так, как есть. Согласно моему контракту, 1 июля я вернусь в Россию. Если они захотят поступить как-то иначе, или ФИФА сделает что-то похожее на то, что было весной, то мы посмотрим.

Надеюсь, [возвращаться] не придется. Посмотрим. С контрактом сложная ситуация, но я не хочу возвращаться, если ситуация на Украине не изменится.

– Общаетесь ли вы со «Спартаком»?

– Сейчас у меня нет диалога с клубом. Мой агент общается со «Спартаком» и работает над ситуацией. Я не знаю, что они говорят. Но мы с агентом встретимся, чтобы разобраться в этой ситуации, – сказал Ларссон.

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