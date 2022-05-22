«ПСЖ» уволил Леонардо и назначил Кампуша спортивным директором. Клуб ищет замену Почеттино (RMC Sport)

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В «ПСЖ» сменился спортивный директор.

Парижане уволили Леонардо и назначили Луиша Кампуша, сообщает RMC Sport.

Сейчас португальский менеджер занимает пост стратегического советника в «Сельте». До этого он работал спортивным директором «Лилля», а также занимался скаутингом в «Монако».

Кроме того, «ПСЖ» намерен уволить тренера Маурисио Почеттино. Сейчас клуб рассматривает кандидатов на замену аргентинцу, но более плотно этим займутся после решения вопроса с Леонардо и Кампушем.

Сообщалось, что кандидатуру Кампуша предложил форвард Килиан Мбаппе во время переговоров с «ПСЖ».

Он открыл Мбаппе, Марсьяля, Бернарду Силву и сделал на трансферах больше миллиарда евро. Знакомьтесь: Луиш Кампуш

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