🏆 «Милан» стал чемпионом Италии спустя 11 лет

выиграл чемпионат Италии-2021/22.

Команда тренера в заключительном туре Серии А обыграла (3:0) на выезде и, набрав 86 очков, гарантировала себе трофей. «Интер» стал вторым.

Это первый чемпионский титул «Милана» с сезона-2010/11.

В прошлом сезоне чемпионом Италии был «Интер», а до него – «Ювентус» 9 раз подряд.

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