«Лидс» остался в Премьер-лиге, «Бернли» вылетел в Чемпионшип

«Лидс» остался в английской Премьер-лиге, «Бернли» вылетел в Чемпионшип.
В 38-м туре «Лидс» в гостях обыграл «Брентфорд» (2:1), а «Бернли» потерпел поражение от «Ньюкасла» на своем поле (1:2).
В итоговой таблице «Лидс» финишировал на 17-м месте с 38 очками, а «Бернли» – на 18-м, набрав 35 баллов.
Вместе с «Бернли» АПЛ в этом сезоне покинули «Уотфорд» и «Норвич».
Поднялись в Премьер-лигу «Фулхэм» и «Борнмут», последнюю путевку в финале плей-офф разыграют «Ноттингем Форест» и «Хаддерсфилд».
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