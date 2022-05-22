«Лидс» остался в Премьер-лиге, «Бернли» вылетел в Чемпионшип

остался в английской Премьер-лиге, «Бернли» вылетел в Чемпионшип.

В 38-м туре «Лидс» в гостях обыграл (2:1), а «Бернли» потерпел поражение от на своем поле (1:2).

В итоговой таблице «Лидс» финишировал на 17-м месте с 38 очками, а «Бернли» – на 18-м, набрав 35 баллов.

Вместе с в этом сезоне покинули и .

Поднялись в Премьер-лигу и , последнюю путевку в финале плей-офф разыграют и .

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