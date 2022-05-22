«Манчестер Сити» выиграл АПЛ в 4-й раз за 5 лет

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«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии в 4-й раз за 5 последних сезонов. 

«Горожане» стали чемпионами, обыграв «Астон Виллу» (3:2) в последнем туре АПЛ. После 38 туров «горожане» набрали 93 очка, «Ливерпуль» стал вторым с 92 баллами.

Это четвертая победа «Ман Сити» в АПЛ за 5 последних лет. Клуб становился чемпионом в сезонах-2020/21, 2018/19 и 2017/18.

В сезоне-2019/20 «Манчестер Сити» занял второе место, тогда чемпионат Англии выиграл «Ливерпуль».

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