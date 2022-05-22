🏆 «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии в 8-й раз

«Манчестер Сити» выиграл чемпионат Англии.

«Горожане» стали чемпионами, обыграв «Астон Виллу» (3:2) в последнем туре АПЛ. занял второе место, победив «Вулверхэмптон» (3:1). Клуб из Манчестера набрал 93 очка в 38 матчах сезона, мерсисайдцы – 92.

Это 8-й титул чемпиона Англии в истории «Манчестер Сити». Ранее клуб выигрывал чемпионат страны в сезонах-1936/37, 1967/68, 2011/12, 2013/14, 2017/18, 2018/19 и 2020/21.

По числу титулов чемпиона «горожане» вышли на чистое пятое место в Англии, опередив «Астон Виллу» (7). опережают «Эвертон» (9 титулов), «Арсенал» (13), «Ливерпуль» (19) и «Манчестер Юнайтед» (20).

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