«Тоттенхэм» вышел в Лигу чемпионов, «Арсенал» – в Лигу Европы

В АПЛ определился четвертый участник Лиги чемпионов.
В следующем сезоне в турнире выступит «Тоттенхэм», который занял четвертое место.
В 38-м туре «шпоры» разгромили «Норвич» (5:0) и сохранили место в топ-4.
Шедший за тур до конца пятым «Арсенал» обыграл «Эвертон» (5:1) и остался на том же месте, отстав от команды Антонио Конте на два очка. «Канониры» пробились в Лигу Европы.
«Тоттенхэм» сыграет в ЛЧ впервые с сезона-2019/20. «Арсенал» не выступал в главном еврокубковом турнире с сезона-2016/17.
Также Англию в Лиге чемпионов в следующем сезоне будут представлять «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Челси».