«Тоттенхэм» вышел в Лигу чемпионов, «Арсенал» – в Лигу Европы

В определился четвертый участник Лиги чемпионов.

В следующем сезоне в турнире выступит , который занял четвертое место.

В 38-м туре «шпоры» разгромили (5:0) и сохранили место в топ-4.

Шедший за тур до конца пятым обыграл (5:1) и остался на том же месте, отстав от команды на два очка. «Канониры» пробились в .

«Тоттенхэм» сыграет в ЛЧ впервые с сезона-2019/20. «Арсенал» не выступал в главном еврокубковом турнире с сезона-2016/17.

Также Англию в Лиге чемпионов в следующем сезоне будут представлять «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Челси».