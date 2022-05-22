«Тоттенхэм» вышел в Лигу чемпионов, «Арсенал» – в Лигу Европы

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В АПЛ определился четвертый участник Лиги чемпионов.

В следующем сезоне в турнире выступит «Тоттенхэм», который занял четвертое место.

В 38-м туре «шпоры» разгромили «Норвич» (5:0) и сохранили место в топ-4.

Шедший за тур до конца пятым «Арсенал» обыграл «Эвертон» (5:1) и остался на том же месте, отстав от команды Антонио Конте на два очка. «Канониры» пробились в Лигу Европы.

«Тоттенхэм» сыграет в ЛЧ впервые с сезона-2019/20. «Арсенал» не выступал в главном еврокубковом турнире с сезона-2016/17.

Также Англию в Лиге чемпионов в следующем сезоне будут представлять «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Челси».

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