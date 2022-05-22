«Мбаппе, ты не спортсмен, не мужчина. Ты будешь великим игроком, но никогда не станешь великим человеком». Испанский журналист Диас о Килиане и «Реале»

Испанский журналист жестко раскритиковал , отказавшегося переходить в .

«Всего 10 дней назад ты дал «Реалу» слово. Тебе прислали форму, и ты получил ее на свой день рождения. Ты опровергал все сообщения, которые оказались правдой.

Мбаппе, ты не спортсмен. Ты не держишь свое слово. Ты не мужчина, это ясно. Я не могу считать тебя таковым.

Почему? Потому что ты ввел в заблуждение миллионы людей, не только . Всего две недели назад, даже 10 дней назад ты все еще говорил «да».

А потом ты поступил так трусливо, что даже не позвонил [Пересу], а просто отправил сообщение. Ты просто показал, каков ты на самом деле. Ты человек, который не держит своего слова.

Ты будешь великим игроком, но никогда не станешь великим человеком», – заявил автор Marca Хосе Феликс Диас в эфире El Chiringuito.

«Они разрушили твою мечту детства». Реакция Переса на отказ Мбаппе – из личного разговора

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