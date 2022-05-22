Дзюба попрощался с «Зенитом» видео с Дедпулом

попрощался с «Зенитом».

Форвард объявил об уходе из «Зенита», выложив в своем телеграм-канале видео, снятое у «Газпром-Арены», в котором вновь предстал в образе Дедпула.

«Ну что, дружок, это я. Скучал? Мы провели с тобой на берегах Невы охренительные семь лет, четыре раза стали чемпионами России.

Один раз меня даже позвали поучаствовать в награждении, чем знатно подорвали пуканы у некоторых засранцев. А еще по три раза выиграли Кубок и Суперкубок России.

Большое спасибо и привет всем моим партнерам – без них мне бы не удалось достичь таких больших и малых высот. В «Зените» я стал лучшим бомбардиром в истории РПЛ – это офигеть как круто.

Спасибо всему персоналу и тренерам за то, что помогали держать мой костюм в отличной форме. Спасибо руководству клуба, что когда-то дали мне шанс. Надеюсь, и я, черт побери, не подвел вас.

Спасибо Питеру. Я правда полюбил этот город, и он навсегда застрял в моем сердечке. Спасибо всем засранцам за комплименты, вы постоянно давали силы и заставляли обгонять вас на виражах, но без вас было бы скучно», – сказал человек в костюме Дедпула.

Эти слова произнес актер Петр Иващенко, озвучивавший Дедпула в России.

Затем Дзюба снял маску Дедпула и сказал: «Ну а теперь, дружок, пора двигаться дальше. Супергероев ждут новые приключения. Увидимся».

Дзюба играл за «Зенит» с 2015 года. Воспитанник «Спартака» выиграл с командой из Санкт-Петербурга 10 трофеев, в том числе 4 чемпионских титула.

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