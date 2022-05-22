Петраков о матче Украины и России: «Этого точно не будет, пока я тренирую сборную»

Главный тренер сборной Украины высказался о Владимире Зеленском и игре с Россией.

– Я общался с ним дважды. Впервые – после победы на чемпионате мира U-20 в 2019-м. Он настоящий лидер страны.

– Когда все закончится, возможно ли будет наладить отношения между россиянами и украинцами?

– Россияне сделали все, чтобы у нас больше не было никаких отношений. Не знаю, сколько лет должно пройти, как должны искупить грехи. Мы не можем иметь отношения на протяжении десятилетий.

– Можете представить в будущем товарищеский матч между Россией и ?

– Нет. Пока я тренирую сборную, этого точно не будет, – сказал в интервью Corriere dello Sport.

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