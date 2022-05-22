«Реал» не подпишет игрока топ-уровня в атаку после отказа Мбаппе. Клуб считает, что Винисиус и Родриго станут звездами

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор Родриго Гоэс Футбол

В «Реале» думают, как усилить атаку после отказа Килиана Мбаппе от перехода.

Как пишет As, теперь «Мадрид» разрабатывает новую версию спортивного проекта. Вариант с подписанием другой звезды топ-уровня не рассматривается, потому что таких планов у клуба не было.

Несмотря на разочарование, связанное с решением Мбаппе, в «Реале» видят в сложившейся ситуации больше поводов для оптимизма, чем для пессимизма.

«Реал» решил, что план Б у клуба уже есть – это Винисиус Жуниор и Родриго Гоэс, которых «Мадрид» хочет превратить в звезд мирового уровня. Клуб считает, что у этих футболистов огромный потенциал, и без Мбаппе их прогресс будет проще поддерживать.

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