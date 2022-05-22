НБА. Плей-офф. Финал Западной конференции. «Даллас» примет «Голден Стэйт» в 3-м матче серии

В воскресенье, 22 мая, состоится третий матч финальной серии Западной конференции НБА сезона-2021/22.
«Даллас» Луки Дончича примет на своей арене «Голден Стэйт» Стефена Карри.
НБА
Финал Восточной конференции
Третий матч
- Дата проведения
- 23 мая, 04.00, «American Airlines Center»
«Голден Стэйт» ведет в серии – 2-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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