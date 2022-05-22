ЧМ по хоккею 2022. Казахстан против Германии, Латвия сыграет с Великобританией, Швеция – с Норвегией

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В Финляндии продолжается групповой этап чемпионата мира по хоккею.

Казахстан сыграет с Германией, Латвия – с Великобританией, Швеция – с Норвегией. 

Сборные России и Беларуси были отстранены от участия в турнире. Их места заняли сборные Франции и Австрии.

Чемпионат мира-2022

Группа А

Казахстан – Германия
Дата проведения
22 мая, 16.20, «Helsingin jäähalli»
Онлайн матча Видео

 

Швейцария – Франция
Дата проведения
22 мая, 20.20, «Helsingin jäähalli»
Онлайн матча Видео

Группа B

Великобритания – Латвия
Дата проведения
22 мая, 16.20, «Nokia Arena»
Онлайн матча Видео

 

Швеция – Норвегия
Дата проведения
22 мая, 20.20, «Nokia Arena»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Расписание ЧМ по хоккею 2022

Турнирная таблица ЧМ по хоккею 2022

Статистика ЧМ по хоккею 2022

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