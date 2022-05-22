Зинченко о победе в АПЛ: «Это незабываемые эмоции для меня и для всех украинцев, которые сейчас голодают и борются за выживание»

поделился впечатлениями после победы в чемпионате Англии.

– Александр, что для вас значит возможность обернуть кубок в украинский флаг?

– Это незабываемые эмоции для меня и для всех украинцев, которые сейчас голодают и борются за выживание в моей стране. Я так горд быть украинцем и однажды хотел бы привезти этот кубок в Украину, для всех украинцев, потому что они заслуживают этого.

– Насколько было тяжело вам лично, учитывая ужасную ситуацию с вашей семьей и то, что происходит с вашими согражданами? Что для вас значит поддержка игроков и клуба?

– Для меня это имеет огромное значение, честно. Я хочу умереть за этих людей, за их поддержку. Я очень ценю то, что все эти люди дали мне в этот тяжелейший период моей жизни. Никогда этого не забуду.

Честно говоря, в какой-то момент, в самом начале, я почти не думал о футболе. Невозможно жить и думать о том, что происходит в моей стране. Но благодаря всей этой поддержке... мы сделали это, что я могу сказать.

Надеюсь, мы продолжим двигаться вперед. Этот невероятный клуб заслуживает всего этого, – сказал хавбек в эфире Sky Sports.

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