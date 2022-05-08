«Барселона» вышла в Лигу чемпионов за 3 тура до конца Ла Лиги

получила право выступить в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Команда Хави обыграла (2:1) в 35-м туре . Теперь у нее 69 очков после 35 матчей, она идет второй.

Каталонцы опережают своего сегодняшнего соперника, занимающего пятую строчку, на 11 баллов за 3 тура до конца сезона.

На третьем месте идет «Севилья» с 64 очками за 34 матча, на четвертом – «Атлетико» с 61 баллом за 34 игры.

Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков