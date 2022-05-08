«Барселона» вышла в Лигу чемпионов за 3 тура до конца Ла Лиги

«Барселона» получила право выступить в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
Команда Хави обыграла «Бетис» (2:1) в 35-м туре Ла Лиги. Теперь у нее 69 очков после 35 матчей, она идет второй.
Каталонцы опережают своего сегодняшнего соперника, занимающего пятую строчку, на 11 баллов за 3 тура до конца сезона.
На третьем месте идет «Севилья» с 64 очками за 34 матча, на четвертом – «Атлетико» с 61 баллом за 34 игры.
Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков