Матч «Спартак» – «Зенит» покажут в кинотеатрах Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Сыктывкара, Мурманска и Рязани

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Матч ТВ Станислав Минин Футбол

Матч 29-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» покажут в кинотеатрах. 

РПЛ и «Матч ТВ» организуют прямую трансляцию матча в кинотеатрах «Синема Парк» и «Формула Кино» в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Сыктывкаре, Мурманске и Рязани.

В Москве и Санкт-Петербурге зрителей также ждет развлекательная программа: встречи с игроками команд, призы и сувениры от клубов и живые комментарии ведущих «Матч ТВ». В Москве игру прокомментирует Станислав Минин, а в Санкт-Петербурге – Павел Богданов.  

Матч «Спартак» – «Зенит» состоится 15 мая. Начало – в 16:30 по московскому времени. 

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