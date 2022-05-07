Матч «Спартак» – «Зенит» покажут в кинотеатрах Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Сыктывкара, Мурманска и Рязани

Матч 29-го тура между «Спартаком» и покажут в кинотеатрах.

РПЛ и организуют прямую трансляцию матча в кинотеатрах «Синема Парк» и «Формула Кино» в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Сыктывкаре, Мурманске и Рязани.

В Москве и Санкт-Петербурге зрителей также ждет развлекательная программа: встречи с игроками команд, призы и сувениры от клубов и живые комментарии ведущих «Матч ТВ». В Москве игру прокомментирует Станислав Минин, а в Санкт-Петербурге – Павел Богданов.

Матч – «Зенит» состоится 15 мая. Начало – в 16:30 по московскому времени.

Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков