Овечкин забил 72-ю шайбу в Кубке Стэнли, разделив 14-е место по голам в плей-офф с Тикканеном и Марло

забросил 72-ю шайбу в Кубке Стэнли.

Капитан забил гол в ворота «Флориды» (6:1) по ходу третьего матча серии плей-офф .

Российский форвард отличился из левого круга вбрасывания в третьем периоде при игре в большинстве, использовав передачу Конора Шири.

Этот гол стал для Овечкина 72-м в плей-офф НХЛ.

Он сравнялся с Эсой Тикканеном и , которые делят 14-е место в списке лучших снайперов в истории Кубка Стэнли. 13-е позицию занимает – 73 гола.