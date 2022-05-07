Овечкин забил 72-ю шайбу в Кубке Стэнли, разделив 14-е место по голам в плей-офф с Тикканеном и Марло

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Александр Овечкин забросил 72-ю шайбу в Кубке Стэнли.

Капитан «Вашингтона» забил гол в ворота «Флориды» (6:1) по ходу третьего матча серии плей-офф НХЛ.

Российский форвард отличился из левого круга вбрасывания в третьем периоде при игре в большинстве, использовав передачу Конора Шири.

Этот гол стал для Овечкина 72-м в плей-офф НХЛ.

Он сравнялся с Эсой Тикканеном и Патриком Марло, которые делят 14-е место в списке лучших снайперов в истории Кубка Стэнли. 13-е позицию занимает Дино Сиссарелли – 73 гола.

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