Овечкин забил 72-ю шайбу в Кубке Стэнли, разделив 14-е место по голам в плей-офф с Тикканеном и Марло

Александр Овечкин забросил 72-ю шайбу в Кубке Стэнли.
Капитан «Вашингтона» забил гол в ворота «Флориды» (6:1) по ходу третьего матча серии плей-офф НХЛ.
Российский форвард отличился из левого круга вбрасывания в третьем периоде при игре в большинстве, использовав передачу Конора Шири.
Этот гол стал для Овечкина 72-м в плей-офф НХЛ.
Он сравнялся с Эсой Тикканеном и Патриком Марло, которые делят 14-е место в списке лучших снайперов в истории Кубка Стэнли. 13-е позицию занимает Дино Сиссарелли – 73 гола.