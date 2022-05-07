Кубок Стэнли. «Вашингтон» примет «Флориду», «Нэшвилл» сыграет с «Колорадо», «Питтсбург» против «Рейнджерс»

«Вашингтон» примет «Флориду» в третьем матче серии Кубка Стэнли.
«Нэшвилл» сыграет с «Колорадо», «Питтсбург» – с «Рейнджерс», «Даллас» будет противостоять «Калгари».
1-й раунд
- Дата проведения
- 7 мая, 20.00, «Capital One Arena»
Счет в серии: 1-1
- Дата проведения
- 7 мая, 23.30, «Bridgestone Arena»
Счет в серии: 0-2
- Дата проведения
- 8 мая, 02.00, «Consol Energy Center»
Счет в серии: 1-1
- Дата проведения
- 8 мая, 04.30, «American Airlines Center»
Счет в серии: 1-1
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