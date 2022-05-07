Беттмэн о россиянах в НХЛ: «Наши игроки выступают за свои команды, а не за Россию. Мы ее немедленно осудили»

считает, что российские игроки клубов не играют за Россию.

Комиссионер высказался о взаимоотношениях лиги с Россией на фоне текущей политической ситуации.

«Мы немедленно осудили Россию. Мы разорвали наши деловые связи, что повлекло за собой отказ от многих миллионов долларов.

Считаю необходимым отметить, что наши игроки выступают за свои команды НХЛ, а не за Россию.

Они находятся в довольно сложной ситуации, особенно те, у кого семьи в России. Многим это может быть трудно понять, но такова реальность, которую нельзя упускать из виду», – приводит слова Беттмэна Sportsnet.

Беттмэн подтвердил, что игроки из России будут доступны для драфта НХЛ-2022