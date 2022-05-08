Карла Эспарза выиграла у Роуз Намаюнас раздельным решением и стала чемпионкой UFC

В Финиксе (Аризона) проходит турнир UFC 274, в со-главном событии которого состоялся бой за титул в женском минимальном весе.

За титул бились чемпионка и претендентка Карла Эспарза. Победу раздельным решением одержала Карла (47-48, 49-46, 48-47).

Для Эспарзы, владевшей титулом с декабря 2014 года по март 2015 года, это 22 победа в карьере. Роуз проиграла пятый бой в карьере.

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