Яннис Адетокумбо набрал 42 очка, 12 подборов и 8 передач в победном 3-м матче с «Бостоном»

Форвард «Милуоки» набрал 42 очка, сделал 12 подборов и 8 передач в победном третьем матче серии второго раунда плей-офф против (103:101, 2-1).

Лидер «Бакс» реализовал 16 из 30 с игры, 1 из 6 из-за дуги, 9 из 12 с линии штрафных, а также сделал 2 перехвата, 2 блок-шота и 3 потери за 39 минут на площадке.

Действующие чемпионы повели 2-1 в серии. Четвертый матч состоится в понедельник в .

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