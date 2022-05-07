«МЮ» закончит сезон с клубным антирекордом по очкам в АПЛ – не больше 61

установит антирекорд клуба по набранным очкам в .

После поражения от «Брайтона» (0:4) у манкунианцев осталось 58 очков в 37 матчах.

Таким образом, в этом сезоне «Юнайтед» наберет максимум 61 очков за сезон. Это худший результат в истории клуба в рамках АПЛ.

Предыдущий антирекорд был установлен в сезоне-2013/14 – тогда «МЮ» набрал 64 очка.

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