«Црвена Звезда» предлагает Дзюбе контракт на год с возможностью продления еще на сезон

Стал известен срок контракта, который «Црвена Звезда» предлагает Артему Дзюбе.
По информации «Матч ТВ», сербский клуб предлагает россиянину контракт по системе «1+1» – соглашение на один год с возможностью продления еще на сезон в зависимости от результатов и личных показателей футболиста.
Ранее генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич сообщил, что клуб вступил в переговоры с игроком.
В текущем сезоне РПЛ Дзюба провел 25 матчей, в которых забил 11 голов и сделал 5 результативных передач. Его статистика – здесь.
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