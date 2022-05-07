«Црвена Звезда» предлагает Дзюбе контракт на год с возможностью продления еще на сезон

Стал известен срок контракта, который предлагает .

По информации , сербский клуб предлагает россиянину контракт по системе «1+1» – соглашение на один год с возможностью продления еще на сезон в зависимости от результатов и личных показателей футболиста.

Ранее генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич сообщил, что клуб вступил в переговоры с игроком.

В текущем сезоне РПЛ Дзюба провел 25 матчей, в которых забил 11 голов и сделал 5 результативных передач. Его статистика – здесь.

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