Дмитрий Бивол выиграл у Сауля Альвареса единогласным решением судей

В Лас-Вегасе (Невада) состоялся вечер бокса, главным событием которого стал поединок за титул WBA в полутяжелом весе между и .

Победу единогласным решением судей одержал российский боксер.

Для Бивола эта победа стала 20-й в карьере, он до сих пор не терпел поражений. Мексиканец проиграл во второй раз в профессиональной карьере.

Вечер бокса в Лас-Вегасе: Бивол – Канело и другие бои

«Родители выращивали лук и пшеницу – все время я проводил на полях». Интервью Дмитрия Бивола: от детства в Киргизии до чемпионского боя с Канело