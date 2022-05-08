Дмитрий Бивол выиграл у Сауля Альвареса единогласным решением судей

Теги полутяжелый вес Сауль Альварес Дмитрий Бивол бокс Канело Альварес - Дмитрий Бивол Бокс/MMA/UFC

В Лас-Вегасе (Невада) состоялся вечер бокса, главным событием которого стал поединок за титул WBA в полутяжелом весе между Дмитрием Биволом и Саулем Альваресом.

Победу единогласным решением судей одержал российский боксер.

Для Бивола эта победа стала 20-й в карьере, он до сих пор не терпел поражений. Мексиканец проиграл во второй раз в профессиональной карьере.

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