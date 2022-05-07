Овечкин против «Флориды»: гол, 2 очка, «-1», 3 броска, 6 хитов и 20:27 на льду

набрал два очка в третьем матче серии Кубка Стэнли с «Флоридой».

одержал победу над «Пантерс» (6:1) и повел в серии со счетом 2-1.

Капитан «Кэпиталс» отметился результативной передачей в первом периоде, а третьем отрезке забросил шайбу при игре в большинстве.

Также Овечкин нанес три броска по воротам, выполнил шесть силовых приемов, заработал показатель полезности «минус 1» и провел на льду 20 минут и 27 секунд (9:17 – в большинстве).

Россиянин набрал очки во всех трех играх серии с «Флоридой».

В двух предыдущих матчах он делал по одной результативной передаче. В итоге сейчас на его счету 4 (1+3) очка в текущем плей-офф.