«Спартак» не покинет РПЛ – опуститься в зону стыков уже невозможно

«Спартак» не вылетит в ФНЛ.

Московская команда гарантированно не попадет в зону стыковых матчей в этом сезоне РПЛ.

Это стало известно после результатов матчей «Химок» и «Нижнего Новгорода»: первые проиграли «Зениту» (0:1), вторые уступили «Ахмату» (0:1).

Обе команды потеряли шансы обойти «Спартак» в таблице. «Урал», «Уфа» и «Арсенал» потеряли шансы опередить красно-белых еще раньше.

Таким образом, москвичи займут место не ниже 11-го в этом сезоне чемпионата России.

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