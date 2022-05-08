Канело предложил Биволу реванш, Дмитрий принял вызов

Абсолютный чемпион мира по боксу в суперсреднем весе Сауль Альварес вызвал на реванш Дмитрия Бивола.

Напомним, что утром 8 мая боксеры сошлись в ринге, чтобы подраться за титул WBA в полутяжелом весе, который принадлежит россиянину.

Уверенную победу единогласным решением судей одержал Бивол, после чего Канело воспользовался правом на реванш.

«Конечно, я хочу реванш. Это еще не конец», – сказал мексиканец после боя.

«Нет проблем, хочу уважения как чемпион», – ответил Дмитрий.

Бивол – о победе над Канело: «Эдди Хирн, извини, что сорвал планы Сауля по трилогии с Головкиным»

Дмитрий Бивол выиграл у Сауля Альвареса единогласным решением судей