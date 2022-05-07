Рангник про 0:4 с «Брайтоном»: «Унизительное поражение «МЮ» и кошмарное выступление»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказался о проигрыше «Брайтону» (0:4).
«Кошмарное выступление. С первой и до последней минуты мы делали недостаточно. Можно только попросить прощения за это унизительное поражение.
Мы просто давали сопернику слишком много времени и слишком много свободного пространства. Мы не могли помешать им отдавать передачи между линиями.
Мы говорили игрокам, что нужно действовать как можно компактнее, однако у нас не получалось остановить соперника. Я не думаю, что они игнорировали план на матч, просто у них не получалось.
Когда оставляешь слишком много свободных зон в матче со столь техничным соперником, тебя накажут», – сказал Рангник Sky Sports.
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