UFC 274: Оливейра – Гейджи, Фергюсон против Чендлера и другие бои

В ночь на 8 мая в Финиксе (США) пройдет UFC 274, где в главном событии встретятся Чарльз Оливейра и Джастин Гейджи. Бой должен был быть титульным, но из-за проваленного взвешивания со стороны бразильца чемпионом может стать только Гейджи.

Полностью мейн-кард турнира выглядит следующим образом:

• Чарльз Оливейра (32-8) – (23-3);

• (11-4) – Карла Эспарза (18-6);

• (22-7) – (25-6);

• Маурисио Руа (27-12-1) – Овинс Сен-Прю (25-16);

• (36-16) – Джо Лоузон (28-15).

Начало главных боев – в 05:00 по московскому времени. В России турнир можно будет посмотреть на «Матч ТВ», а текстовая онлайн-трансляция – тут.

Безумие в UFC! Чарльз Оливейра провалил взвешивание (на 0,2 кг) и лишился титула – такого еще никогда не было