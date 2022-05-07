«Динамо» идет вторым в РПЛ с 52 очками после 28 матчей, у «Сочи» столько же. ЦСКА отстает на 5 очков, «Краснодар» – на 7 при игре в запасе

и лидируют в борьбе за второе место в чемпионате России.

Южане сегодня обыграли ЦСКА (1:0) в 28-м туре . Команда Владимира Федотова набрала 52 очка в 28 турах – столько же, сколько и «Динамо».

Москвичи идут на втором месте благодаря победе над «Сочи» в первом круге (1:0). Матч второго круга между командами состоится в 30-м туре.

все еще сохраняет теоретические шансы на второе место – с 47 очками в 28 матчах армейцы идут на четвертой позиции.

Также шансы занять второе место остались у – у него 45 очков после 27 игр. В 28-м туре «быки» сыграют с «Арсеналом» в гостях.

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