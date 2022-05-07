«Динамо» идет вторым в РПЛ с 52 очками после 28 матчей, у «Сочи» столько же. ЦСКА отстает на 5 очков, «Краснодар» – на 7 при игре в запасе

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Сочи Футбол

«Сочи» и «Динамо» лидируют в борьбе за второе место в чемпионате России.

Южане сегодня обыграли ЦСКА (1:0) в 28-м туре РПЛ. Команда Владимира Федотова набрала 52 очка в 28 турах – столько же, сколько и «Динамо».

Москвичи идут на втором месте благодаря победе над «Сочи» в первом круге (1:0). Матч второго круга между командами состоится в 30-м туре.

ЦСКА все еще сохраняет теоретические шансы на второе место –  с 47 очками в 28 матчах армейцы идут на четвертой позиции.

Также шансы занять второе место остались у «Краснодара» – у него 45 очков после 27 игр. В 28-м туре «быки» сыграют с «Арсеналом» в гостях.

Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные