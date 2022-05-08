Чарльз Оливейра задушил Джастина Гейджи в первом раунде на UFC 274

В Финиксе (Аризона) завершился турнир UFC 274, главным событием которого стал бой в легком весе между Чарльзом Оливейрой и Джастином Гейджи.
Изначально поединок должен был стать титульным, однако после проваленного взвешивания Оливейры возможность выиграть пояс по итогам боя имел только Гейджи.
Победу удушающим приемом в первом раунде одержал бразильский экс-чемпион.
Оливейра одержал 33-ю победу в карьере (20-я сабмишеном). Гейджи же проиграл в четвертый раз.
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