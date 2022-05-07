«МЮ» установил клубный антирекорд по пропущенным в АПЛ голам – 56. Остался матч с «Пэлас»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия рекорды Ральф Рангник Брайтон Футбол

«Манчестер Юнайтед» установил клубный антирекорд по пропущенным в АПЛ голам.

Манкунианцам забили 56 голов за 37 игр в чемпионате в этом сезоне. Сегодня «Брайтон» поразил их ворота 4 раза и победил 4:0.

В сезоне-2018/19 «МЮ» пропустил 54 гола – до 7 мая это был антирекорд за время выступлений клуба в АПЛ.

В последнем матче сезона команда Ральфа Рангника встретится с «Кристал Пэлас» – это случится 22 мая.

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