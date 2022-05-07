«Челси» согласовал продажу клуба за 2,5 млрд фунтов американо-швейцарскому консорциуму. Еще 1,75 млрд вложат в развитие «синих»

«Челси» заявил о согласовании продажи клуба.

«Футбольный клуб «Челси» может подтвердить, что условия приобретения клуба новой группой владельцев, которую возглавляют Тодд Боэли (совладелец «Лос-Анджелес Доджерс» – прим. Sports.ru), «Клирлэйк Кэпитал», Марк Уолтер и Ханс-Йорг Висс, согласованы (группа представляет собой американо-швейцарский консорциум – прим. Sports.ru).

Из общего объема инвестиций 2,5 млрд фунтов будут направлены на приобретение акций клуба.

Эти средства будут помещены на замороженный банковский счет в Великобритании с тем, чтобы полностью перечислить их на благотворительные нужды, как это подтвердил . Потребуется разрешение правительства Великобритании, чтобы перевести средства с замороженного счета.

Кроме того, потенциальные новые владельцы вложат 1,75 млрд фунтов в дальнейшее развитие клуба. Это будет включать в себя инвестиции в «Стэмфорд Бридж», академию, женскую команду, стадион «Кингсмедоу», а также продолжение финансирования Фонда «Челси».

Ожидается, что продажа клуба состоится в конце мая после получения всех необходимых разрешений», – говорится в заявлении на официальном сайте «Челси».

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