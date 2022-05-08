Майкл Чендлер нокаутировал Тони Фергюсона на UFC 274

Теги UFC MMA Майкл Чендлер Тони Фергюсон UFC 273 Фергюсон - Чендлер Бокс/MMA/UFC

В Финиксе проходит UFC 274, где в главном событии турнира встретятся Чарльз Оливейра и Джастин Гейджи. А в третьем по значимости поединке вечера сошлись Майкл Чендлер и Тони Фергюсон.

В первом раунде Фергюсон отправил соперника в нокдаун, однако пропустил тейкдаун и вторую половину отрезка забрал Чендлер. Развязка наступила на первых секундах второго раунда, когда Майкл пробил фронт-киком точно в челюсть Фергюсону, отправив Тони в глухой нокаут.

Титульный бой Оливейры и Гейджи, Фергюсон против Чендлера. Онлайн UFC 274

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные