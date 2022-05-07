Роналду впервые пропустит Лигу чемпионов, если не уйдет из «МЮ» в следующем сезоне

Нападающий Криштиану Роналду рискует впервые в карьере целиком пропустить Лигу чемпионов.

Сегодня лишился шансов занять четвертое место в , уступив «Брайтону» (0:4).

Португальский форвард всегда принимал участие либо в основной части ЛЧ, либо хотя бы в квалификационном турнире (как в случае со «Спортингом»-2002/03).

Таким образом, серия Роналду прервется, если он летом или зимой не перейдет в команду, имеющую право выступать в .

Все, «МЮ» потерял шансы на ЛЧ. Решаем, чье чемпионство расстроит меньше