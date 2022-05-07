Роналду впервые пропустит Лигу чемпионов, если не уйдет из «МЮ» в следующем сезоне

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Футбол

Нападающий Криштиану Роналду рискует впервые в карьере целиком пропустить Лигу чемпионов.

Сегодня «Манчестер Юнайтед» лишился шансов занять четвертое место в АПЛ, уступив «Брайтону» (0:4).

Португальский форвард всегда принимал участие либо в основной части ЛЧ, либо хотя бы в квалификационном турнире (как в случае со «Спортингом»-2002/03).

Таким образом, серия Роналду прервется, если он летом или зимой не перейдет в команду, имеющую право выступать в Лиге чемпионов.

Все, «МЮ» потерял шансы на ЛЧ. Решаем, чье чемпионство расстроит меньше

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