Роналду впервые пропустит Лигу чемпионов, если не уйдет из «МЮ» в следующем сезоне

Нападающий Криштиану Роналду рискует впервые в карьере целиком пропустить Лигу чемпионов.
Сегодня «Манчестер Юнайтед» лишился шансов занять четвертое место в АПЛ, уступив «Брайтону» (0:4).
Португальский форвард всегда принимал участие либо в основной части ЛЧ, либо хотя бы в квалификационном турнире (как в случае со «Спортингом»-2002/03).
Таким образом, серия Роналду прервется, если он летом или зимой не перейдет в команду, имеющую право выступать в Лиге чемпионов.
Все, «МЮ» потерял шансы на ЛЧ. Решаем, чье чемпионство расстроит меньше