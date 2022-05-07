Умер старейший гроссмейстер мира Юрий Авербах. Ему было 100 лет

Старейший гроссмейстер мира Юрий Авербах умер на 101-м году жизни.

Авербах получил звание гроссмейстера в 1952 году. Он – чемпион Советского Союза 1954 года, победитель командных чемпионатов Европы 1957 и 1965 годов в составе сборной СССР. Заслуженный мастер спорта СССР.

Авербах был председателем Шахматной федерации СССР, главным редактором газеты «Шахматная Москва», журнала «Шахматы в СССР», ведущим телепрограммы «Шахматная школа». Также он является автором большого количества шахматных книг.

Гроссмейстер отметил 100-летний юбилей 8 февраля 2022 года. 4 мая президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Авербаха орденом Почета.

«Юрий Львович Авербах – всемирно признанный шахматный историк и настоящий энциклопедист. До последних дней Авербах по-прежнему много работал, продолжал служить любимому искусству, которому посвятил всю жизнь», – говорится в сообщении Федерации шахмат России.